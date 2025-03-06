Ростех развивает цифровые решения для технологической независимости
19:10 06.03.2025
Госкорпорация Ростех представила инновационные разработки на кросс-отраслевой конференции Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКПО-Конф). Эти ИТ-решения должны повысить технологический суверенитет страны.
В частности, была представлена Автоматизированная система управления результатами интеллектуальной деятельности от «РТ-Интеллектэкспорт». «РТ-Иридиум» продемонстрировала почтовый сервер-клиент DeepMail. НПП «Исток им. Шокина» показало разработки в области цифрового производства и медпомощников.
«Сегодня важно объединять усилия государства, бизнеса и науки для создания конкурентоспособных решений, которые обеспечат технологическую независимость России. Ростех, как один из лидеров цифровизации, видит свою миссию не только в разработке передовых технологий, но и в создании экосистем, которые будут способствовать устойчивому развитию всей страны», – сказал замглавы Ростеха Александр Назаров.
Особый интерес вызвали решения экосистемы RT Protect, разработанные «РТ-Информационная безопасность».
АКПО-Конф состоялась 6 марта в Москве.
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