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НОВОСТИ

В Кемеровской области ввели выплату в 100 тыс. рублей для беременных школьниц

12:00 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беременные школьницы и студентки в Кемеровской области смогут получить единовременные выплаты в 100 тыс. рублей. Пособие начисляется после 22 недель беременности и при постановке на учет, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно тексту документа, выплата действует для лиц, обучающихся в школах, ссузах и вузах по программам очной формы обучения, которые забеременели с 1 января 2025 года. Обратиться можно в случае, если срок беременности составляет от 22 недель и более. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. При этом в выплате откажут тем, кто получил такую поддержку в другом регионе.

Ранее сообщалось, что в Орловской области выплату в размере 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности распространили на школьниц.

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