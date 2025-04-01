В Кемеровской области ввели выплату в 100 тыс. рублей для беременных школьниц

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беременные школьницы и студентки в Кемеровской области смогут получить единовременные выплаты в 100 тыс. рублей. Пособие начисляется после 22 недель беременности и при постановке на учет, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно тексту документа, выплата действует для лиц, обучающихся в школах, ссузах и вузах по программам очной формы обучения, которые забеременели с 1 января 2025 года. Обратиться можно в случае, если срок беременности составляет от 22 недель и более. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. При этом в выплате откажут тем, кто получил такую поддержку в другом регионе.

Ранее сообщалось, что в Орловской области выплату в размере 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности распространили на школьниц.