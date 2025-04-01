Финляндия намерена выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
17:12 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Финляндии начинают подготовку к выходу республики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Петтери Орпо.
«Финляндия начинает подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин», — сказал он. По словам Орпо, этот шаг позволит Хельсинки «более разносторонне подготовиться к изменениям в сфере безопасности».
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