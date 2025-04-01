Финляндия намерена выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии начинают подготовку к выходу республики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Финляндия начинает подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин», — сказал он. По словам Орпо, этот шаг позволит Хельсинки «более разносторонне подготовиться к изменениям в сфере безопасности».