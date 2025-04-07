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РКН предупредил о возможном ограничении работы ряда зарубежных провайдеров хостинга в РФ

09:20 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для российских ресурсов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в РКН, для защиты владельцев ресурсов от угроз был принят закон № 406-ФЗ, согласно которому к компаниям, оказывающим услуги хостинга, был установлен ряд требований, в том числе обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета, подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга.

Однако ряд зарубежных компаний эти требования не выполнил, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций. «С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ. В таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям», — сообщили в Роскомнадзоре.

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