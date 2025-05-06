США еще не подготовили дорожную карту по сокращению военного присутствия в Европе — Newsweek

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США все еще не подготовили и не предоставили ЕС дорожную карту с планами сокращения военного присутствия, что усложняет оборонное планирование сообщества. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники.

По данным неназванного чиновника из Центральной Европы, США дали понять, что на оценку того, какие активы они хотят вывезти из Европы, потребуется до двух лет. По его мнению, сообществу «нужно действовать немедленно», так как Евросоюз сейчас максимально «уязвим». Он добавил, что в идеале нужно выработать стратегию до конца года, однако это сложно сделать из-за отсутствия конкретики со стороны Соединенных Штатов. «Мы действительно не знаем, чего хотят США», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь представитель США подтвердил, что «могут пройти годы», прежде чем администрация президента США Дональда Трампа выработает план своего присутствия в Европе. По его словам, это связано с тем, что власти США посылают Евросоюзу «неоднозначные сигналы».