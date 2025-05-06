В США зафиксировали рекордное количество пожилых с болезнью Альцгеймера
16:32 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 7 млн американцев старше 65 лет страдают от болезни Альцгеймера. Такие оценки приводит портал Axios со ссылкой на доклад Ассоциации Альцгеймера.
За год число людей с деменцией, вызванной болезнью Альцгеймера, выросло с 6,9 млн до рекордных 7,2 млн, следует из доклада. Речь идет о людях в возрасте 65 лет и старше. Согласно данным за 2025 год, заболевание зафиксировано у 4,4 млн американок и 2,8 млн американцев. Согласно оценкам экспертов, к 2050 году число людей с таким заболеванием вырастет до почти 13 млн.
Гериатр Лакелин Айхенбергер заявила Axios, что число людей с болезнью Альцгеймера выросло из-за старения населения. Кроме того, у врачей появились более современные способы диагностирования и обследования.
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