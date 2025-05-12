Представители более 150 стран приглашены на встречу по безопасности в Москве — СБ РФ
09:05 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители государств глобального Юга и Востока, как ожидается, приедут в конце мая Москву на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.
«27-29 мая 2025 года в Москве под председательством секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу состоится 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций», — отметили в пресс-службе.
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