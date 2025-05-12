Встреча глав МИД НАТО в Турции «случайно совпала» с возможными переговорами по Украине
11:00 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неформальная встреча глав МИД стран НАТО 14–15 мая в Турции никак не связана с возможными переговорами по Украине в Стамбуле, утверждал ТАСС источник в атлантических структурах.
«Эта встреча была запланирована за месяцы до озвученной на прошлой неделе возможности переговоров Украины и России в Стамбуле. Это случайное совпадение дат», — заявил он.
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