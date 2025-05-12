Встреча глав МИД НАТО в Турции «случайно совпала» с возможными переговорами по Украине

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неформальная встреча глав МИД стран НАТО 14–15 мая в Турции никак не связана с возможными переговорами по Украине в Стамбуле, утверждал ТАСС источник в атлантических структурах.

«Эта встреча была запланирована за месяцы до озвученной на прошлой неделе возможности переговоров Украины и России в Стамбуле. Это случайное совпадение дат», — заявил он.