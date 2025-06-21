ВС РФ освободили Запорожье в ДНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.