Агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и оправданий — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи назвал удары по республике неспровоцированной агрессией, которая не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

«Это абсолютно неспровоцированная агрессия против Ирана, [она] не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий», — подчеркнул глава российского государства.