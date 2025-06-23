Судьбу руководства той или иной страны должен решать ее народ — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьбу руководства того или иного государства должен решать его народ, а не власти третьих стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Иран вновь станет великим только после смены власти.

«Мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны должен решать народ этой страны, но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о заявлении Трампа по поводу смены власти в Иране.