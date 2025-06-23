РФ принимает меры для содействия Ирану — Путин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

«У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», — сказал российский лидер.