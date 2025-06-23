Венгрия и Словакия не допустили принятия 18-го пакета санкций ЕС против РФ — Сийярто
15:32 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета санкций против России на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в перерыве совещания в столице Бельгии.
«Сегодня мы со Словакией предотвратили принятие 18-го пакета санкций. Мы сделали это потому, что в этом случае государствам ЕС, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть», — сказал он на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.
НОВОСТИ
- 15:12 23.06.2025
- МАГАТЭ зафиксировало воронки на объекте в Фордо в Иране, оценить ущерб невозможно — Гросси
- 15:00 23.06.2025
- Начальник военной полиции Суджанского района погиб, задерживая мародеров
- 14:32 23.06.2025
- База США на северо-востоке Сирии подверглась атаке — Mehr
- 14:12 23.06.2025
- Пакистанские политики призвали отозвать письмо о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию
- 14:00 23.06.2025
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 215 военных в зоне СВО
- 13:32 23.06.2025
- РФ принимает меры для содействия Ирану — Путин
- 13:20 23.06.2025
- Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета
- 13:05 23.06.2025
- Судьбу руководства той или иной страны должен решать ее народ — Песков
- 13:00 23.06.2025
- Агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и оправданий — Путин
- 12:32 23.06.2025
- США после ударов по Ирану показали неспособность учиться на ошибках прошлого — Hindu
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать