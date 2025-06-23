Венгрия и Словакия не допустили принятия 18-го пакета санкций ЕС против РФ — Сийярто

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета санкций против России на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в перерыве совещания в столице Бельгии.

«Сегодня мы со Словакией предотвратили принятие 18-го пакета санкций. Мы сделали это потому, что в этом случае государствам ЕС, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть», — сказал он на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.