Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА, из них четыре — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей», — сказали в ведомстве.