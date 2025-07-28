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НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА, из них четыре — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей», — сказали в ведомстве.

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