Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над регионами РФ
09:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА, из них четыре — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей», — сказали в ведомстве.
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