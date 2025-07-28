В Британии число пользователей VPN выросло на 1000% после ужесточения контроля
09:20 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пользователей VPN-сервисов в Великобритании выросло более чем на 1000% после ужесточения контроля за интернет-контентом. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
25 июля в Соединенном Королевстве в соответствии с актом об онлайн-безопасности вступили в силу новые правила обязательной верификации возраста на наиболее популярных платформах, включая X, TikTok и Reddit. Аналогичные меры распространились и на тысячи веб-сайтов с порнографическим контентом или другими «вредоносными» материалами, затрагивающими такие темы, как самоубийство, расстройство приема пищи и иные способы причинения вреда самому себе.
Как отметила газета, на фоне ужесточения контроля за интернетом в Великобритании был зафиксирован всплеск популярности приложений, позволяющих получить доступ к нежелательному контенту. Половину мест в первой десятке наиболее часто скачиваемых бесплатных приложений в магазине App Store по итогам выходных дней заняли VPN-сервисы.
FT добавила, что после вступления в силу новых правил тысячи жителей Великобритании подписали петицию об отмене акта об онлайн-безопасности. В настоящий момент это обращение поддержали более 280 тыс. человек. Согласно британскому законодательству, если петиция набрала более 100 тыс. подписей, то правительство должно дать на нее ответ, а парламент должен рассмотреть возможность провести дебаты по этой теме.
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