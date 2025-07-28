В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9:30 по местному времени (3:30 мск).

В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации во главе с главой Минприроды РФ Александром Козловым, возглавляющим с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, и членам экипажа вручили цветы.