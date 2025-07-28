В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы
09:32 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9:30 по местному времени (3:30 мск).
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации во главе с главой Минприроды РФ Александром Козловым, возглавляющим с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, и членам экипажа вручили цветы.
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