Хуситы будут атаковать суда всех работающих с Израилем компаний — представитель

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» намерены наносить удары по судам всех компаний, работающих с портами Израиля, в зоне досягаемости их вооружений. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена <…> приняли решение активизировать свои военные операции в поддержку [палестинцев] и начать реализацию четвертого этапа морской блокады противника, который предусматривает нанесение ударов по всем судам любой компании, работающей с израильскими портами, вне зависимости от ее национальной принадлежности и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооруженных сил», — сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.