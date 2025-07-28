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Собянин: Город помогает компаниям тестировать разработки в реальных условиях

10:21 28.07.2025

Московские компании получают помощь столицы при тестировании и внедрении разработок в реальных городских условиях. По словам мэра Сергея Собянина, программа пилотного тестирования Московского инновационного кластера становится главным инструмент поддержки инноваций в мегаполисе.

«За первое полугодие 2025-го подано свыше 600 заявок — в полтора раза больше, чем за весь прошлый год», — сообщил градоначальник. По его словам, город находит заказчиков для компаний и выдает гранты в размере до 4 млн руб. авторам наиболее эффективных проектов.

Среди внедренных разработок в области строительства, например, платформа для автоматизированного мониторинга стройплощадок, позволяющая быстрее вводить в эксплуатацию социальные объекты и жилые дома, а также повышать качество работ.

В транспортной сфере транспорта были протестированы двухуровневые велопарковки с запатентованным подъемным механизмом, позволяющие увеличить количество мест без расширения площади.

Как сообщил мэр, в сфере образования разработана платформа, развивающая у детей цифровые компетенции и навыки работы с искусственным интеллектом, которую тестировали в школе № 1306. В сфере экологии внедрена платформа автоматизации работы с отходами, которая позволит снизить нагрузку на городские службы при вывозе и доставке вторсырья в пункты приема. Платформа «Карьера 2.0» облегчает студентам поиск первой работы и начало карьеры.

По словам Собянина, после начала выполнения программы тестирования компании-участники добились значимых результатов, их выручка выросла в среднем в 1,5 раза, а внедрение инновационных продуктов и сервисов позволило им заработать более 155 млрд руб.

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