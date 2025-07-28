Обрушившийся в Астрахани жилой дом в прошлом году признали аварийным
13:20 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятиэтажный жилой дом в Астрахани, где произошло обрушение подъезда и части квартир, в прошлом году признали аварийным, он не был расселен. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«В прошлом году дом был признан аварийным. Он до сих пор не расселен», — сказал собеседник агентства.
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