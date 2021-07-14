США предостерегают власти Кубы от применения силы против протестующих - Салливан
11:05 12.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье заявил, что Вашингтон предостерегает власти Кубы от насилия в отношении протестующих. Соответствующую запись он разместил на своей странице в "Твиттере".
"США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают свое универсальное право", - сообщил Салливан.
Ранее государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей, отметив, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки <...> требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что правительство якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове.
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