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НОВОСТИ

Все поставленные задачи спецоперации успешно решаются - Путин

20:18 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция России на Украине идет строго в соответствии с графиком и по плану, все поставленные задачи решаются. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — сказал глава государства и попросил министра обороны России Сергея Шойгу подробно доложить об этом.

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