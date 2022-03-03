Все поставленные задачи спецоперации успешно решаются - Путин
20:18 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — сказал глава государства и попросил министра обороны России Сергея Шойгу подробно доложить об этом.
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