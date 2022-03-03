Все поставленные задачи спецоперации успешно решаются - Путин

20:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция России на Украине идет строго в соответствии с графиком и по плану, все поставленные задачи решаются. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — сказал глава государства и попросил министра обороны России Сергея Шойгу подробно доложить об этом.