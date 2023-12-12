0
0
0
НОВОСТИ

Гозой не будет управлять ни ФАТХ, ни ХАМАС - Нетаньяху

18:20 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не допустит установления в секторе Газа власти правящего на Западном берегу реки Иордан Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) или сохранения там власти палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что не допустит повторения, по его словам, «ошибки Осло». Речь идет о соглашениях, заключенных в 1993 и 1995 гг. между Израилем и Организацией освобождения Палестины при посредничестве США, по которым частичный контроль над палестинскими территориями на Западном берегу и в секторе Газа перешел Палестинской национальной администрации.

«Хочу прояснить свою позицию: я не допущу, чтобы Израиль повторил ошибку Осло», — сказал Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 12.12.2023
Полиция Франции задержала писателя Фредерика Бегбедера - СМИ
0
116
17:12 12.12.2023
Французский фрегат сбил беспилотник в Красном море, целившийся в норвежское судно Strinda
0
151
17:00 12.12.2023
В МВФ допустили, что конфликт на Украине затянется до конца 2025 года
0
176
16:32 12.12.2023
Брошенные мигрантами на границе с Финляндией велосипеды отдадут детям
0
213
16:12 12.12.2023
Доля дружественных стран в товарообороте РФ к 2030 году может превысить 90% — Мишустин
0
208
16:00 12.12.2023
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
0
223
15:32 12.12.2023
Суд Петербурга выдворил из РФ семьи школьников, забросавших снегом Вечный огонь
0
284
15:12 12.12.2023
Финляндия намерена с 14 декабря открыть три КПП на границе с РФ — СМИ
0
269
15:00 12.12.2023
США примут «самые решительные» меры в отношении новых чипов КНР — глава Минторга
0
296
14:32 12.12.2023
СВР говорит о замене Зеленского на основании своей «специфической информации» — Песков
0
362

Возврат к списку