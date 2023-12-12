Гозой не будет управлять ни ФАТХ, ни ХАМАС - Нетаньяху

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не допустит установления в секторе Газа власти правящего на Западном берегу реки Иордан Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) или сохранения там власти палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что не допустит повторения, по его словам, «ошибки Осло». Речь идет о соглашениях, заключенных в 1993 и 1995 гг. между Израилем и Организацией освобождения Палестины при посредничестве США, по которым частичный контроль над палестинскими территориями на Западном берегу и в секторе Газа перешел Палестинской национальной администрации.

«Хочу прояснить свою позицию: я не допущу, чтобы Израиль повторил ошибку Осло», — сказал Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией.