Гозой не будет управлять ни ФАТХ, ни ХАМАС - Нетаньяху
18:20 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он подчеркнул, что не допустит повторения, по его словам, «ошибки Осло». Речь идет о соглашениях, заключенных в 1993 и 1995 гг. между Израилем и Организацией освобождения Палестины при посредничестве США, по которым частичный контроль над палестинскими территориями на Западном берегу и в секторе Газа перешел Палестинской национальной администрации.«Хочу прояснить свою позицию: я не допущу, чтобы Израиль повторил ошибку Осло», — сказал Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией.
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