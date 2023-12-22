Forbes признал штаб-квартиру Сбера лучшим офисом в стране
16:45 22.12.2023
Штаб-квартира Сбера на Кутузовском проспекте в Москве получила платину в первом ренкинге Forbes, посвященном лучшим офисам российских компаний. В исследовании подчеркивается, что Сбер обеспечивает оптимальные условия для работы сотрудников и способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде. В связи с этим вновь создаваемые объекты получают сертификаты по стандартам BREEAM или LEED.
Эксперты отметили, что новые здания оснащены новейшими мультимедиа- и инженерными системами (отопление, вентиляция, кондиционирование, автоматизация). Учитывался также интерьер здания, который разрабатывался в соответствии с политикой Сбера по созданию здоровой, комфортной и безопасной среды для сотрудников. Кроме того, в здание легко добраться – как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте.
В каждом штаб-квартиры Сбера предусмотрены офисные пространства для разных направлений бизнеса, коворкинги, залы заседаний, представительские офисы руководства. На каждом этаже созданы различные типы пространств для встреч и совместной творческой работы.
Отмечено, что в комплексе доступен широкий выбор пунктов общественного питания – от комнат приема пищи и кофе-поинтов до ресторанов. В зданиях множество переговорных, зон отдыха, общественных зон – все это позволяет сотрудникам работать в наиболее продуктивной методологии Agile.
«Штаб-квартира Сбера уже не первый раз получает различные награды, включая престижную премию Best Office Awards в 2020 и 2022 году, – напомнил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Исследование Forbes в очередной раз подтвердило высочайший уровень проектирования и строительства наших зданий на Кутузовском проспекте. По пяти из шести критериев исследования – качество здания, его эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность – Сбер получил платину, то есть максимальную оценку. При проектировании мы учли все нюансы и сделали все элементы интерьера и экстерьера зданий комфортными, функциональными, инновационными, экологичными и безопасными, да и просто красивыми. Сейчас в нашей штаб-квартире работают более 20 тыс. сотрудников, и я уверен, что условия, которые нам удалось создать, повышают не только эффективность работы, но и настроение людей».
Строительство очередного этапа штаб-квартиры Сбера – двух башен высотой 41 и 47 этажей и входного пространства между ними – завершилось летом 2021 года. Ранее были возведены еще два корпуса. В итоге сегодня штаб-квартира Сбера состоит из четырех корпусов, а пятый находится в стадии строительства. Общая площадь объектов, включая строящийся корпус, составляет почти 600 тыс. кв. м.
Ренкинг топ-50 штаб-квартир российских компаний подготовлен FResearch – исследовательским подразделением спецпроектов Forbes – в партнерстве с компанией Pridex по итогам изучения головных офисов компаний. В лонг-лист вошли самые крупные по выручке российские компании со штаб-квартирами в Москве, которые оценивались как по классическим параметрам рынка недвижимости (например, локация и качество здания), так и по характеристикам нового поколения (человекоцентричность, технологичность, эргономика пространства и внимание к экологии).
НОВОСТИ
- 17:40 22.12.2023
- Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для ОПК РФ
- 17:12 22.12.2023
- Людей, которых ждут в военкомате, не допустят к экзамену на права — МВД
- 17:00 22.12.2023
- Украинские власти вели геноцид русского народа — Кремль
- 16:35 22.12.2023
- Сбер выпускает ЦФА на индекс цифрового квадратного метра для физических лиц
- 16:32 22.12.2023
- ПВО РФ сбила украинский беспилотник в Московской области
- 16:20 22.12.2023
- Курс лекций о морских птицах Арктики запустили на образовательной платформе "Лекториум"
- 16:12 22.12.2023
- Польша не будет принимать нелегалов по новому пакту ЕС о миграции — глава МВД
- 16:00 22.12.2023
- Условия заключения мира на Украине начнет диктовать РФ — премьер Словакии
- 15:40 22.12.2023
- Сбер и Сеченовский университет будут вместе разрабатывать цифровые медицинские технологии
- 15:32 22.12.2023
- США считают, что РФ перевела экономику на военные рельсы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать