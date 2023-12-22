Forbes признал штаб-квартиру Сбера лучшим офисом в стране

16:45

Штаб-квартира Сбера на Кутузовском проспекте в Москве получила платину в первом ренкинге Forbes, посвященном лучшим офисам российских компаний. В исследовании подчеркивается, что Сбер обеспечивает оптимальные условия для работы сотрудников и способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде. В связи с этим вновь создаваемые объекты получают сертификаты по стандартам BREEAM или LEED.



Эксперты отметили, что новые здания оснащены новейшими мультимедиа- и инженерными системами (отопление, вентиляция, кондиционирование, автоматизация). Учитывался также интерьер здания, который разрабатывался в соответствии с политикой Сбера по созданию здоровой, комфортной и безопасной среды для сотрудников. Кроме того, в здание легко добраться – как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте.

В каждом штаб-квартиры Сбера предусмотрены офисные пространства для разных направлений бизнеса, коворкинги, залы заседаний, представительские офисы руководства. На каждом этаже созданы различные типы пространств для встреч и совместной творческой работы.

Отмечено, что в комплексе доступен широкий выбор пунктов общественного питания – от комнат приема пищи и кофе-поинтов до ресторанов. В зданиях множество переговорных, зон отдыха, общественных зон – все это позволяет сотрудникам работать в наиболее продуктивной методологии Agile.

«Штаб-квартира Сбера уже не первый раз получает различные награды, включая престижную премию Best Office Awards в 2020 и 2022 году, – напомнил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Исследование Forbes в очередной раз подтвердило высочайший уровень проектирования и строительства наших зданий на Кутузовском проспекте. По пяти из шести критериев исследования – качество здания, его эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность – Сбер получил платину, то есть максимальную оценку. При проектировании мы учли все нюансы и сделали все элементы интерьера и экстерьера зданий комфортными, функциональными, инновационными, экологичными и безопасными, да и просто красивыми. Сейчас в нашей штаб-квартире работают более 20 тыс. сотрудников, и я уверен, что условия, которые нам удалось создать, повышают не только эффективность работы, но и настроение людей».



Строительство очередного этапа штаб-квартиры Сбера – двух башен высотой 41 и 47 этажей и входного пространства между ними – завершилось летом 2021 года. Ранее были возведены еще два корпуса. В итоге сегодня штаб-квартира Сбера состоит из четырех корпусов, а пятый находится в стадии строительства. Общая площадь объектов, включая строящийся корпус, составляет почти 600 тыс. кв. м.

Ренкинг топ-50 штаб-квартир российских компаний подготовлен FResearch – исследовательским подразделением спецпроектов Forbes – в партнерстве с компанией Pridex по итогам изучения головных офисов компаний. В лонг-лист вошли самые крупные по выручке российские компании со штаб-квартирами в Москве, которые оценивались как по классическим параметрам рынка недвижимости (например, локация и качество здания), так и по характеристикам нового поколения (человекоцентричность, технологичность, эргономика пространства и внимание к экологии).