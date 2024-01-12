Операция в Газе является самозащитой от ХАМАС — представитель Израиля в суде ООН

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проводимая израильской армией операция в секторе Газа является самозащитой от палестинского движения ХАМАС и других радикальных организаций. Об этом заявил представитель Израиля Тал Бекер, выступая на слушаниях в Международном суде ООН по иску ЮАР, обвиняющей еврейское государство в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

«Истец использует термин „геноцид“ в контексте действий Израиля в ходе войны, которую он не начинал и не хотел, — сказал Бекер. — В этой войне Израиль защищает себя от движения ХАМАС и других террористических организаций, жестокость которых не знает границ».