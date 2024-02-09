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ЕК предложила обложить спецналогом бизнес ЕС, работающий в России

19:20 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила обложить спецналогом бизнес ЕС, работающий в России, чтобы частично финансировать помощь Украине. С такой инициативой в интервью европейскому изданию газеты Politico выступил еврокомиссар по бюджету Виргиниюс Синкявичюс.

«Я считаю очень важным найти источники финансирования (Киева), чтобы использовать как можно меньше денег налогоплательщиков, — подчеркнул еврокомиссар. — В ЕС до сих пор много компаний, которым все безразлично, и они продолжают работать в России. Почему бы не рассмотреть обложение их налогами?»

Чтобы такое решение было принято, его должны поддержать в Совете ЕС все страны сообщества, в том числе те, чьи компании предлагается облагать этим новым налогом. Идея подобного налога вписывается в логику попыток Еврокомиссии ввести в ЕС новый вид налогов, которые будут взиматься в обход стран сообщества и поступать сразу в бюджет ЕС, что будет означать дальнейшее ограничение суверенитета европейских государств.

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