Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской — WSJ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся построить линию обороны наподобие системы укреплений, которую российские военные создали более года назад. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание пишет, что во время попытки контрнаступления в 2023 году ВСУ «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, «которую было практически невозможно преодолеть». Оборона России состояла из многослойных линий защитных сооружений: противотанковых надолбов, рвов и окопов, указывает газета. Сейчас украинские военные «пытаются повторить препятствия, которые Россия создала на своем участке фронта более года назад». К западу от Авдеевки, как отмечает WSJ, экскаваторы разрывают землю, чтобы создать противотанковые рвы и траншеи.

Пока кампания по строительству широкой сети укреплений, особенно в районе Авдеевки, по словам западных чиновников и украинских военнослужащих, с которыми поговорили журналисты издания, не «принесла значительных результатов». «В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим», — сказал газете заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

По мнению военного эксперта Франц-Штефана Гади, который недавно посетил прифронтовые районы, ВСУ не смогли создать систему эшелонированной обороны. «Ситуация станет довольно критической для украинских войск», — считает эксперт.