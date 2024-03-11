Российские войска подорвали выведенный в Днепр буксир ВСУ — Сальдо
19:20 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» подорвали буксир, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее вывели в русло Днепра в Херсонской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«В течение суток 10 марта военнослужащие группировки войск „Днепр“ продолжали наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу. <…> Также подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой. Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого наступления в Черном море», — говорится в сообщении.
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