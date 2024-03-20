Генконсульство РФ в Стамбуле выяснило, почему Turkish Airlines может снять пассажира с рейса в Латинскую Америку

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиры, путешествующие в Латинскую Америку транзитом через Стамбул рейсами компании Turkish Airlines, должны соответствовать ряду правил для успешной посадки в самолет. Об этом в своем телеграм-канале и на сайте сообщило генеральное консульство РФ в Стамбуле.

«В последнее время участились случаи отказов, в том числе российским гражданам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелете через Стамбул в страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика и ряд других). В ответе, полученном от авиакомпании, отмечается, что авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами ИКАО и условиями страны следования. При этом сообщается о требованиях к въезду в указанные страны», — сообщило диппредставительство.

В числе этих правил указаны наличие у пассажира единого или сквозного номера бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда и обратно, подтверждение бронирования гостиницы и отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования отеля, наличие билетов на транзитный перелет внутри стран Латинской Америки в течение не более 24 часов.

Также проверяется наличие багажа помимо ручной клади, нотариально заверенных и переведенных подтверждающих документов, если целью поездки указано обучение, работа и похожие причины. Пассажиру также нужно быть готовым продемонстрировать наличие кредитных карт и денежных средств, дать четкие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки. Кроме того, посадка в самолет осуществляется на основании одобрения в системе «OK to Board», то есть подтверждения возможности поездки, получаемого авиакомпанией от страны следования.

Если авиакомпания выявит несоответствие этим требованиям, то у нее есть право отказать пассажиру в посадке на рейс.