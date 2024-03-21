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Председатель КНР возможно проведет встречу с руководителями крупных компаний из США - WSJ

20:10 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин может принять руководителей американских компаний 27 марта в Пекине. О такой возможности сообщила газета The Wall Street Journal.

Предприниматели из США отправятся в китайскую столицу в эти выходные для участия в Форуме развития Китая, который начнет свою работу 24 марта и продлится два дня. Среди заявленных тем — экономический рост Китая, искусственный интеллект, изменение климата. Ожидается, что в этом году, помимо прочих, для участия в форуме в Китай приедут генеральный директор Apple Тим Кук, глава группы Blackstone Стивен Шварцман, Кен Гриффин из хедж-фонда Citadel и Ноэль Куинн из HSBC.

Издание утверждает, что председатель КНР может принять американскую делегацию предпринимателей 27 марта, однако список участников еще уточняется. Не исключается, что Пекин может и вовсе отменить встречу. Если встреча состоится, пишет The Wall Street Journal, предприниматели расскажут Си Цзиньпину о влиянии напряженности в отношениях между США и Китаем на торговлю и выразят надежду, что отношения останутся стабильными.

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