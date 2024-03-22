В СберСити начали строительство штаб-квартиры компаний – партнеров Сбера

09:15

Иллюстрация пресс-службы Сбера



Застройщик АО «Рублево-Архангельское» получил разрешение на строительство главного здания СберСити – штаб-квартиры партнеров Сбера. Здание состоит из 21 наземного и четырех подземных этажей, а его высота достигает 114 м. Это будет самое высокое сооружение СберСити. Общая площадь здания составит 290 тыс. кв. м. Строительство планируется завершить в 2026 году.

«В СберСити будет сформирован новый деловой центр столицы и области, – пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – На территории предусмотрено строительство современных офисов общей площадью 815 тыс. кв. м. Они рассчитаны на 70 тыс. рабочих мест, из них более 25 тыс. будут предназначены для сотрудников компаний – партнеров Сбера и самого Сбера. Это позволит работающим в организациях людям более тесно и эффективно взаимодействовать. Таким образом, мы хотим сконцентрировать работу ключевых направлений в двух офисных кластерах: центральном офисе банка на Кутузовском проспекте и новом офисе, штаб-квартире компаний – партнеров Сбера, который станет одним из символов СберСити, формирующим его образ».

Архитектурная особенность строения – его бионическая форма. Такое решение позволяет создать уникальный внешний облик здания и эффективно использовать внутреннюю полезную площадь.

Кроме офисов в здании будет многофункциональное пространство. Для выступлений предусмотрен конференц-центр с большим трансформируемым залом на 1600 человек и три малых зала, способных принять конференцию любого масштаба. Фитнес-центр с бассейном и открытой спортивной террасой разместятся на трех этажах. Территория фуд-корта займёт 5 тыс. кв. м, а в самой высокой башне будет панорамный ресторан с видом на весь СберСити.

На четырех подземных этажах будет создан целый город: обширная зона ретейла для жителей и работников офисов, а также общественный паркинг на 1374 машино-места с зарядными станциями для электромобилей.

В СберСити все здания строятся по международным стандартам зеленого проектирования. Кровли и террасы центрального офиса компаний – партнеров Сбера украсит большая зеленая территория с деревьями и зонами отдыха. Некоторые из деревьев будут высажены на высоте около 100 м. Это уникальное решение для России.

«Проектирование главного здания СберСити велось два года с учетом внедрения сложных инженерных решений: тепло- и холодоснабжения от автономного энергоцентра на верхнем уровне одной из трех башен, системы автоматизации и управления зданием, обеспечения бесперебойности работы систем энергоснабжения, – рассказал генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев. – Это потребовало привлечения лучших международных архитектурных бюро, а в дальнейшем адаптацией занимались российские архитекторы. Кроме центрального офисного здания в СберСити полным ходом идет строительство медийно-образовательного кластера Сбера общей площадью почти 70 тыс. кв. м. К завершению строительства офисного кластера откроется станция метро «Рублево-Архангельское», а подземный переход соединит ее с центральным офисом компаний – партнеров Сбера».

На территории в 4,7 га перед штаб-квартирой Сбера будет разбит центральный парк, который протянется вдоль всего пруда на 2,6 км. В парке будут высажены разные виды деревьев, декоративные кустарники и многолетние травы. Главным элементом парка станет ландшафтная экспозиция «Японский сад», устроенная с соблюдением особенностей японского садово-паркового искусства.

Территория застройки СберСити – 461 га, на ней к 2032 году будет построено 5 млн кв. м недвижимости. Активная фаза строительства проекта идет 4 года.