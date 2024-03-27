Пленный украинский военный рассказал о штурмовой подготовке в Эстонии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Прасковья рассказал, что больше месяца проходил штурмовую подготовку в Эстонии.

«Нам предложили уехать в учебку за границу, в Эстонию, и я согласился. Пробыли там месяц и неделю. Нас там обучали штурмовать окопы, поля, дома, окапываться, [изучали] обозначения, пулемет, гранатомет. И с этими знаниями отправили назад на Украину», — сказал он на видео, которое распространило МО РФ.

Прасковья добавил, что из группы сослуживцев, с кем он проходил подготовку, за полгода погиб каждый второй — всего 17 человек, и большая часть потерь была из-за российских дронов.

«Утром я пошел за водой, вернуться не получилось, так как активизировались дроны. Я подождал до вечера, спрятался. Когда я шел к себе на позицию, было уже темно, и я не знал, где она находится. Рельеф изменился из-за взрывов. Я начал звать своих сослуживцев, чтобы они случайно не застрелили меня. А когда попал куда надо, то там были уже российские войска», — рассказал Прасковья об обстоятельствах пленения.

Также Прасковья рассказал о сильном некомплекте в своей роте. В его подразделении было всего 20 человек, из которых к моменту его пленения держать оружие могли пять — остальные погибли или были ранены.