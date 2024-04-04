0
0
38
НОВОСТИ

Вооруженные банды разгромили Национальную библиотеку Гаити — AFP

10:20 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены вооруженных банд устроили погром и разграбили в среду Национальную библиотеку Гаити, расположенную в столице страны Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию учреждения.

По его данным, могут быть утрачены исторические документы, возраст которых достигает 200 лет. Также на этой неделе были разграблены по меньшей мере два университета и три медицинских учреждения в столице карибской республики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 04.04.2024
США планируют разместить в Азии ракеты средней дальности — американский генерал
0
76
10:00 04.04.2024
Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр - британский эксперт
0
95
09:32 04.04.2024
США предупреждали РФ о теракте в "Крокусе" - Херш
0
146
09:20 04.04.2024
Послы ЕС в Словакии отказались почтить память советских воинов-освободителей — Фицо
0
171
09:05 04.04.2024
США потратили сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России — Карлсон
0
223
09:00 04.04.2024
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Тульской областями
0
188
22:45 03.04.2024
В Роскомнадзоре рассказали о возможных причинах сбоев в работе WhatsApp
0
656
22:00 03.04.2024
В настоящее время в зоне проведения СВО находятся более 9 тысяч человек из Чечни - Даудов
0
586
20:27 03.04.2024
В Кремле назвали неправдой слова Зеленского о якобы готовящейся дополнительной мобилизации в РФ
0
720
19:30 03.04.2024
Главы оборонных ведомств России и Франции провели телефонный разговор
0
854

Возврат к списку