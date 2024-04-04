Вооруженные банды разгромили Национальную библиотеку Гаити — AFP

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены вооруженных банд устроили погром и разграбили в среду Национальную библиотеку Гаити, расположенную в столице страны Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию учреждения.

По его данным, могут быть утрачены исторические документы, возраст которых достигает 200 лет. Также на этой неделе были разграблены по меньшей мере два университета и три медицинских учреждения в столице карибской республики.