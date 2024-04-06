Мексика разрывает дипотношения с Эквадором в ответ на штурм посольства
09:22 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд дипломатов посольства Мексики в Эквадоре получил ранения и травмы в ходе штурма дипмиссии полицией южноамериканской республики. Об этом в пятницу сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена.
«Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — указано на странице главы ведомства в соцсети X.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором.
«Я поручил главе МИД <…> объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — написал Лопес Обрадор на своей странице в соцсети Х.
Эквадорские власти подтвердили арест бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, укрывавшегося на территории посольства Мексики в Кито.
«Национальное правительство информирует граждан, что Хорхе Глас Эспинель, приговоренный к тюремному заключению системой правосудия Эквадора, был арестован сегодня (в пятницу — прим. ТАСС) вечером и передан в распоряжение компетентных властей», — говорится в заявлении, опубликованном на странице администрации президента Эквадора Даниэля Нобоа в соцсети Х.
Ранее издание Primicias сообщило, что полиция Эквадора силой вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала укрывавшегося там Гласа, которому Мехико предоставил политическое убежище. По информации Primicias, стражи порядка въехали на территорию посольства на бронированных автомобилях, несколько сотрудников полиции перелезли через забор.
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