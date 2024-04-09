Порты ЕС превратились в «автостоянки» из-за роста импорта и падения спроса на авто — FT
13:20 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупные порты стран Евросоюза превратились в огромные «автостоянки» из-за роста импорта в том числе китайских электромобилей и падения спроса на автомашины в целом. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
«Дистрибьюторы автомобилей все чаще используют портовые автостоянки в качестве складов: вместо того, чтобы хранить автомобили у дилеров, они собирают их на терминалах», — сообщили изданию в порту Антверпен-Брюгге, самом загруженном по импорту автомашин в Европе. Это связано и с логистическими проблемами, включая нехватку водителей грузовиков.
По свидетельству экспертов, машины могут простаивать до 18 месяцев — до тех пор, пока их не продадут конечным потребителям, что приводит к «настоящему хаосу». Согласно заявлению компании BLG Logistics, управляющей терминалом по перемещению автомобилей в немецком порту Бремерхафен, время их простоя значительно увеличилось после того, как правительство Германии прекратило субсидировать закупку электромобилей в декабре прошлого года.
Как отмечает FT, в 2023 году европейский рынок транспортных средств значительно изменился из-за роста на 58% по сравнению с предыдущим годом поставок автомобилей из Китая. За первые два месяца 2024 года в число основных направлений экспорта китайских электро- и гибридных автомашин вошли Бельгия, Великобритания, Германия и Нидерланды.
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