Молдаване с украинским гражданством не могут выехать из Украины — ТВ
16:12 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятки людей с гражданством Украины в качестве второго не могут вернуться в Молдавию и Приднестровье. Как сообщает телеканал «ТСВ», при попытке пересечь границу мужчин призывного возраста украинские правоохранители отправляют в военкомат.
Ранее жители приграничных населенных пунктов беспрепятственно пересекали границу с Украиной. По данным телеканала, изменения произошли после отмены исключений, которые позволяли мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и с двойным гражданством покидать страну. Получить комментарий в органах власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ТАСС пока не удалось.
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