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НОВОСТИ

На западе Украины горит объект инфраструктуры

10:00 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник на инфраструктурном объекте в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин.

«В одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар возник ночью, на месте работают спасатели. Площадь пожара не уточняется.

Ночью воздушная тревога продолжалась в регионе 1,5 часа.

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