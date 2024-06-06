На западе Украины горит объект инфраструктуры

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник на инфраструктурном объекте в Хмельницкой области на западе Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин.

«В одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар возник ночью, на месте работают спасатели. Площадь пожара не уточняется.

Ночью воздушная тревога продолжалась в регионе 1,5 часа.