Игорь Додон рассказал, что, по его мнению, спасло Приднестровье от войны
09:00 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приднестровье избежало агрессии Украины из-за того, что входит в состав Молдавии. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я считаю, что у Приднестровья будущее может быть только в составе Молдовы в качестве региона с особым статусом. Я всегда это говорил приднестровским лидерам. Когда я встречался с [президентом Приднестровья Вадимом] Красносельским, будучи президентом, я им это говорил. Они всегда настаивали на том, что они должны быть независимой республикой. Но я думаю, что они сейчас вспоминают мои слова. Потому что если бы они были независимыми, то Украина бы давно их „накрыла“ в условиях происходящего в этой стране, — сказал он. — Их спасло от войны и от агрессии со стороны Украины только то, что они являются частью Молдовы де-юре. И это все признают — и Россия, и Украина, и все мировое сообщество говорит о том, что Приднестровье — это часть Молдовы».
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