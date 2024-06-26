Террористы и экстремисты пользуются миграционной ситуацией в России — Колокольцев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деструктивные силы экстремистской и террористической направленности, а также иностранные спецслужбы недружественных стран пользуются миграционной ситуацией в России. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, отметив, что обмен информацией между заинтересованными ведомствами двух государств повысит результативность пресечения противоправных деяний.

«По словам министра, миграционной ситуацией широко пользуются различные деструктивные силы экстремистской и террористической направленности, а также иностранные спецслужбы недружественных стран. Российский министр отметил, что обмен информацией между заинтересованными ведомствами двух государств повысит результативность пресечения противоправных деяний», — сказали в пресс-центре МВД России.