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Белорусские пограничники задержали прибежавшего из Польши голого мужчину без документов

12:32 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники задержали голого мужчину, который незаконно пересек границу Белоруссии со стороны Польши. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

«Около 17:40 вчера в автодорожном международном пункте пропуска Брест — Тересполь был задержан мужчина, который пытался пересечь государственную границу из Республики Польша без одежды и документов. Мужчина вел себя неадекватно, плохо ориентировался в пространстве и оказал сопротивление пограничному наряду. Проведенное медицинское освидетельствование задержанного выявило состояние наркотического опьянения», — рассказал он.

Личность задержанного устанавливается. «Мужчина будет привлечен к ответственности за умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь, нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, <…> в отношении нарушителя начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности)», — отметил Бычковский.

«Задержанный помещен в изолятор временного содержания для дальнейшего разбирательства», — проинформировал официальный представитель белорусского погранкомитета.

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