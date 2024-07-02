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НОВОСТИ

Польская таможня будет проверять товары, ввозимые из Белоруссии «особо тщательно»

20:50 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти собираются ввести усиленный таможенный контроль в терминале в населенном пункте Малашевиче, куда прибывают товары из Белоруссии. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на анонимные источники в МИД республики.

По их данным, решение о введении таких мер уже принято. Речь идет об «особо тщательных проверках товаров, ввозимых в Польшу», с целью предотвратить ввоз опасных предметов и веществ. По мнению польских дипломатов, этот шаг Варшавы «станет очень чувствительным для Минска». Помимо этого, польские власти направили по дипломатическим каналам сигнал в Минск, что «в Варшаве более не собираются терпеть миграционное давление на границе [с Белоруссией]».

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