5-8 июля посетители павильона Сбера на ВДНХ примут участие в Неделе семьи, любви и верности

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Павильон Сбера на ВДНХ будет работать, как и в целом международная выставка-форум «Россия», до 8 июля включительно. За время работы выставки, с 4 ноября 2023 года, экспозицию Сбера посетили более миллиона человек. На выставке Сбера прошло 15 280 экскурсий, 725 образовательных мероприятий, 310 лекций и 525 мастер-классов для детей.

За это время в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось несколько знаковых мероприятий, напоминает пресс-служба банка. Так, 12 ноября 2023 года посетители выставки попали на день рождения Сбера: в павильоне их ждали праздничная атмосфера, мастер-классы, угощения и много сюрпризов.

С 19 по 23 января 2024 года павильон компании принял участие во всероссийском семейном форуме «Родные – любимые», где Сбер представили сразу две профессиональные династии Сбера. Они же приняли участие в конкурсе «Династии России».

В январе в павильоне Сбера на ВДНХ состоялось ещё одно знаковое событие – жеребьевка участников турнира «Игры будущего». Этот мультиспортивный международный турнир собрал в Казани с 21 по 29 февраля свыше 2000 участников из более чем 100 стран. Сбер выступил генеральным партнером соревнований.

1 февраля гостями павильона Сбера на ВДНХ стали президент России Владимир Путин и участники движения детей и молодежи «Движение первых», где им была организована большая экскурсия по павильону. Так, президент страны побывал в современном и историческом офисах банка, посмотрел мультимедийное шоу в центре зала, оценил работу робота-художника и ознакомился с продуктами и разработками Сбера.

С 9 по 14 апреля в павильоне Сбера прошла тематическая Неделя космонавтики. Посетители выставки могли послушать лекции о космосе, поучаствовать в мастер-классах и лично встретиться с Героем России – космонавтом Олегом Артемьевым. Он трижды летал в космос, в общей сложности провел там 560 суток 18 часов 7 минут и совершил восемь выходов в открытый космос.

Также за время работы павильона Сбера там прошли тематические дни, посвященные инкассации, предпринимательству, материнству, студенчеству и защите детей. Были Зелнная неделя, Неделя здоровья и долголетия, Неделя робототехники, кибербезопасности и другие. В новогодние праздники гости Сбера окунулись в праздничную атмосферу, встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили памятные сувениры.

А еще в павильоне компании прошла настоящая свадьба. Церемония была не постановочной. Жених – клиентский менеджер Сбербанка из Омска, невеста – акушер в городской поликлинике. Специально для молодых в павильон ВДНХ приехал сотрудник загса. Жених и невеста были одеты в старинные наряды, в которых еще при царе играли свадьбу в Тюкалинске – старинном сибирском городе с богатейшей историей, откуда родом молодожены. Одним из подарков им стала путевка на алтайский всесезонный курорт Сбера «Манжерок».

Финальная неделя работы павильона Сбера на ВДНХ будет посвящена Дню семьи, любви и верности. С 5 по 8 июля гости выставки смогут послушать лекции и поучаствовать в тематических квизах, посвященных семейным ценностям, а также принять участие в мастер-классе «Семейный фотоальбом», своими руками создать открытку с раскраской «Моя семья», сделать «Мыльный букет» или «Букет ромашек из гофрированной бумаги». Для юных посетителей павильона подготовлена отдельная увлекательная программа: показы от «Союзмультфильма», классическая детская музыка, открытки и поделки из пластилина, тематические раскраски на экобумаге, созданные нейросетью Kandinsky 3.0 и посвященные русским сказкам и героям классических русских произведений. А в выходные СберКот и Чебурашка предложат всем гостям павильона угощения.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00 (понедельник – выходной). Выставка-форум на ВДНХ продлится до 22:00 8 июля 2024 года. Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона .