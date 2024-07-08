НАТО утратила былую мощь и неконтролируемо движется к военном конфликту с РФ — эксперт

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс растерял былую мощь и движется к военному столкновению с Россией, не отдавая себе в этом отчета. Такое мнение выразил британский политолог, профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в материале для портала Responsible Statecraft.

По его оценкам, многочисленные внутренние проблемы НАТО ослабили позиции альянса, который движется к конфликту с Россией, не отдавая себе в этом отчета. Эксперт подчеркивает, что ранее НАТО старалась всеми силами избегать столкновения с РФ, а теперь противостояние с ней стало смыслом существования альянса, несмотря на то что ситуация на сегодняшний день складывается в пользу Москвы. При этом политическая и экономическая мощь, которой обладал Запад в эпоху холодной войны, ушла в прошлое, и теперь страны НАТО одолевают миграционный кризис и негативные последствия неолиберальной политики их руководства.

Ученый отмечает, что использование США нарратива воображаемой «российской угрозы» привело к глубокой зависимости европейских стран от Вашингтона. Он также укрепил антикитайский настрой европейских членов НАТО на фоне сближения Москвы и Пекина и обусловил их пассивную реакцию на значительное число жертв, к которым привела военная операция союзника США — Израиля — в секторе Газа.