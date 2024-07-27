Верховная рада не приняла законопроект о запрете УПЦ из-за давления из США — СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опасение негативной реакции из США стало главной причиной того, что Верховная рада не приняла законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) со ссылкой на источники в парламенте.

По словам источников в разных парламентских фракциях, «накануне рассмотрения законопроекта 23 июля из посольства Украины в Вашингтоне поступали „горячие сигналы“ — не голосовать за закон, потому что это ударит по украинским позициям и реноме за океаном». Кроме того, по словам издания, поступали сообщения, что «были угрозы возможных американских санкций против тех депутатов, которые поддержат закон». Помимо этого, на Украине обратили внимание на апрельские высказывания кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии сенатора Джеймса Дэвида Вэнса о том, что в стране есть гонения на православных христиан.

Косвенным подтверждением давления из США стало намерение Украины направить за океан делегацию, чтобы предоставить Вашингтону дополнительные разъяснения по законопроекту о фактическом запрете УПЦ, о чем в четверг сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Хотя на днях руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер не стал комментировать планы Рады возобновить в августе рассмотрение законопроекта о фактическом запрете УПЦ. Ранее в ежегодном докладе Госдепа о свободе вероисповедания в мире отмечалось, что американская администрация считает необходимым, чтобы киевские власти проявляли веротерпимость и сдержанность в сфере свободы вероисповедания.

Помимо США свое недовольство по поводу рассмотрения законопроекта о запрете Украинской православной церкви выражает и Ватикан. В феврале посол России в Ватикане Иван Солтановский сообщал, что Папа Римский Франциск считает недопустимыми религиозные гонения на Украине в отношении УПЦ и призывает к прекращению религиозной дискриминации. Позднее Безуглая признавала, что «с Ватиканом есть проблемы» по этому поводу.