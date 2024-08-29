Портфель заказов ведущих компаний ВПК США и ЕС вырос до наивысшего уровня в истории

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь основных корпораций военно-промышленного комплекса (ВПК) США и стран Евросоюза на конец 2023 года получили заказы на производство вооружений и боеприпасов на общую сумму около $750 млрд. Это наивысший уровень в истории отрасли, сообщает ведущая японская экономическая газета «Никкэй» со ссылкой на подсчеты своих экспертов и данные международных исследовательских центров.

Восемь крупнейших корпораций ВПК США и ЕС в ответ на рекордный рост заказов вложат в расширение производства в 2024 году инвестиции в размере $10,5 млрд. Это также наивысший уровень в истории, отмечает «Никкэй». Объем таких инвестиций более чем на 30% превышает уровень 2019 года и на 8% показатель 2023 года. Газета связывает рост выпуска вооружений с военными поставками стран Запада Украине, а также с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

В частности, американская корпорация Lockheed Martin намерена к 2027 году более чем на 30% увеличить выпуск боеприпасов для комплексов ПРО Patriot PAC-3, доведя их количество до 650 в год. Более чем на 30% в 2025 году возрастет производство реактивных снарядов для ракетных установок залпового огня HIMARS. Крупнейшая британская корпорация ВПК BAE Systems планирует, по данным издания, в 8 раз увеличить свои мощности по выпуску 155-миллиметровых гаубиц.

Ожидается, что в 2024 году чистые прибыли восьми ведущих корпораций ВПК США и стран ЕС вырастут на 13% по сравнению с уровнем прошлого года и выйдут на отметку $29.4 млрд. В 2025 году они должны увеличиться до $32,1 млрд, что также станет наивысшим показателем в истории отрасли, отмечает «Никкэй».