Российские средства ПВО сбили ракету ВСУ над Курской областью
14:00 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Сегодня утром силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!», — написал он в своем телеграм-канале.
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