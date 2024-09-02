Российские средства ПВО сбили ракету ВСУ над Курской областью

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня утром силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!», — написал он в своем телеграм-канале.