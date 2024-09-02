0
0
93
НОВОСТИ

Российские средства ПВО сбили ракету ВСУ над Курской областью

14:00 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня утром силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 02.09.2024
Доступ к видеонаблюдению на довыборах в ГД в Брянской и Ростовской областях ограничат
0
29
14:12 02.09.2024
Минск балансирует в условиях санкций благодаря отношениям с РФ и Китаем — Лукашенко
0
71
13:32 02.09.2024
После провала в Курской области противники РФ могут пойти на мирные переговоры — Путин
0
193
13:20 02.09.2024
Российские войска освободили Скучное в ДНР
0
187
13:18 02.09.2024
Эксперты признали детские продукты и сервисы Сбера лучшими на рынке
0
148
13:05 02.09.2024
США не знают, как при наличии ядерного щита РФ быть с Россией и Белоруссией — Лукашенко
0
197
13:00 02.09.2024
Путин назвал губительным для спорта участие трансгендеров в женских состязаниях
0
188
12:32 02.09.2024
Газ для Молдавии из ЕС подорожает на 72 евро
0
238
12:20 02.09.2024
Провокация Киева в Курской области провалится, РФ разберется с бандитами — Путин
0
230
12:05 02.09.2024
Глава штаба Харрис назвала ее аутсайдером в предвыборной гонке — Axios
0
276

Возврат к списку