Запас осетровых рыб в Азовском море значительно вырос — глава Росрыболовства

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запас осетровых рыб в Азовском море значительно вырос, однако решение о разрешении их вылова должно быть взвешенным. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Тут должно быть очень взвешенное решение. Пока мы обсуждаем. Это комплексное мероприятие, которое требует всесторонней оценки. С точки зрения экологии мы видим, что запас осетровых в Азовском море хороший», — сказал Шестаков.