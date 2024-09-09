0
0
73
НОВОСТИ

Запас осетровых рыб в Азовском море значительно вырос — глава Росрыболовства

10:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запас осетровых рыб в Азовском море значительно вырос, однако решение о разрешении их вылова должно быть взвешенным. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Тут должно быть очень взвешенное решение. Пока мы обсуждаем. Это комплексное мероприятие, которое требует всесторонней оценки. С точки зрения экологии мы видим, что запас осетровых в Азовском море хороший», — сказал Шестаков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 09.09.2024
Кремль опубликовал поздравление Путина Ким Чен Ыну по случаю 76-летия КНДР
0
57
09:32 09.09.2024
Поставки угля из РФ в Китай в 2023 г. составили 109 млн т, в Индию — 26,2 млн т — Цивилев
0
125
09:20 09.09.2024
Целью удара Израиля по Сирии могла стать база Ирана по сборке ракет — The Times of Israel
0
144
09:05 09.09.2024
ВСУ скоро выдохнутся в Курской области, учитывая большие ежедневные потери — Алаудинов
0
187
09:00 09.09.2024
Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА
0
171
08:41 09.09.2024
Общественный штаб: Кандидаты от ЕР получили большинство мест в Мосгордуме
0
188
21:10 08.09.2024
На всех участках в России голосование завершилось
0
659
19:30 08.09.2024
Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков
0
809
18:40 08.09.2024
Лидера венесуэльской оппозиции Уррутиа доставили в Испанию
0
778
18:32 08.09.2024
Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» пройдет 9 сентября
0
810

Возврат к списку