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НОВОСТИ

Россия стала постоянным наблюдателем в Центральноамериканском парламенте

10:20 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия получила статус постоянного наблюдателя в Центральноамериканском парламенте (PARLACEN). Об этом сообщили в посольстве РФ в Никарагуа.

«25 сентября 2024 года после четырех часов дебатов на пленарной сессии Центральноамериканского парламента (PARLACEN) большинством голосов присутствующих депутатов (65 — за, 36 — против и 3 воздержались) было принято решение предоставить Российской Федерации статус постоянного наблюдателя в этом субрегиональном законодательном органе, — говорится в сообщении диппредставительства в его телеграм-канале. — Предложение рассмотреть этот вопрос внес вице-президент комиссии по международным отношениям и миграции Енгельс Пиньеда (представитель Гондураса)».

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