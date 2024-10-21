Утечка разведданных в США о планах Израиля может повлиять на отношения между странами

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утечка особо секретных документов с разведданными о планах Израиля нанести ответный удар по Ирану может негативным образом отразиться на координации действий между Вашингтоном и еврейским государством. Такое мнение содержится в материале телеканала ABC.

По его информации, дальнейшая координация действий в свете эскалации ситуации в регионе может оказаться «под вопросом». При этом отмечается, что пока неясно, как отразится данная утечка на планах израильских военных.

Как указывает телеканал CNN, утечка произошла в «чрезвычайно деликатный момент» времени в отношениях между США и Израилем.

Ранее CNN сообщил, что США проводят расследование утечки в интернет документов под грифом «совершенно секретно». Датированные 15 и 16 октября секретные материалы начали распространяться в сети после их публикации в телеграм-канале Middle East Spectator. Исходя из информации в документах, доступ к ним должны были иметь только страны — члены альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Как отмечает телеканал, в одном из документов, составленном Национальным агентством геопространственной разведки США, переброска Израилем боеприпасов упоминается как часть подготовки удара по Ирану. Американское Агентство национальной безопасности в свою очередь раскрыло данные об учениях израильских ВВС с использованием ракет класса воздух — поверхность. Согласно другому документу, Израиль обладает ядерным оружием, однако США не увидели намерений еврейского государства использовать его в ходе атаки на исламскую республику, указывает CNN.