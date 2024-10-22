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Страны БРИКС выступают против лицемерия Запада, который идет к упадку — Foreign Policy

12:05 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — участницы БРИКС хотели бы избавиться от лицемерного вмешательства Запада, который ждет упадок, во внутренние дела других государств, права человека и верховенство закона. Такое мнение высказывается в материале американского журнала Foreign Policy (FP).

Издание отмечает, что все представители БРИКС «в большей или меньшей степени поддерживают суверенитет в качестве организующего принципа международных отношений». Они предвидят, что вскоре «Запад перестанет быть единственным центром силы», и готовятся к новому порядку. По информации FP, за последние несколько лет страны БРИКС выстроили «невидимые, но чрезвычайно важные связи» в сфере торговли, инвестиций, финансов, права, а также дипломатии.

При этом журнал указал, что многие страны, в особенности обладающие экономическим влиянием, хотели бы добиться реформирования текущего миропорядка и его институтов, включая ООН. «Это коллективное послание, которое выражает желание создать альтернативный мировой порядок, и оно исходит от крупных экономик», — отметила в комментарии FP эксперт Брукингского института Аслы Айдынташбаш.

Издание добавило, что призывы к пересмотру статус-кво, исходящие в том числе со стороны БРИКС, стали особенно актуальны на фоне обострения на Ближнем Востоке, а также использования США санкций в качестве «гипероружия» на международной арене. Многие страны также хотели бы избавиться от доминирования доллара в международной арене, поскольку его «нехватка» может парализовать международную торговлю и оказать негативное влияние на финансовую безопасность государств. «БРИКС — это страховой полис для многих стран», — заключила Айдынташбаш.

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