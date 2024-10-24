Европейский отдел МВФ указал на причины ухудшения перспектив экономического развития континента

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неопределенность в отношении инфляции и геополитические конфликты ухудшают перспективы экономического развития Европы. Об этом говорится в очередном докладе европейского департамента МВФ, посвященном перспективам экономического развития региона.

«Неопределенность в отношении устойчивой базовой инфляции, направления экономической политики и геополитические конфликты негативно сказываются на перспективах [экономического развития Европы] в краткосрочном периоде. В более долгосрочной перспективе потенциальный рост сдерживают сохраняющиеся слабые темпы роста производительности труда и новые препятствия, связанные с неопределенностью последствий фрагментации, изменения климата и другие структурные сдвиги», — отмечают авторы доклада, опубликованного в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.